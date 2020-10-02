Россия шантажирует Украину в ТКГ и будет искать другие ультиматумы, – Кравчук

Россияне шантажируют украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) требованием изменить постановление ВР о проведении местных выборов и ищут другие ультиматумы по Минским договоренностям.

Об этом в интервью ТСН рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, даже если есть договоренность относительно какого-либо вопроса, россияне требуют изменить постановление ВР.

"Ну, есть. Шантаж... Называйте, как хотите. Есть вопросы, которые мы начинаем обсуждать, идет процесс обсуждения, принятия решения, ну, скажем, надо сделать что-то, договориться. Они сразу выдвигают вопрос: "Постановление ВР пренебрегает решениями ТКГ, поэтому мы не можем согласиться на выполнение этих решений". Мол, эти решения надо отложить, пока не будет изменено это постановление. То есть отсрочить, даже если уже договорились о чем-то и есть какие-то реальные успехи и шаги. Они даже предлагают записать это в документе, они соглашаются с чем-то, но реальное выполнение этого проводить только тогда, когда будет изменено постановление. Называйте это шантажом. Но все обсуждения решений и их выполнения ставится в зависимость от изменения постановления ВР", – объяснил Крачук.

Он отметил, что россияне "ищут и буду искать" другие ультиматумы Украине. Именно поэтому, отметил первый президент, украинской делегации нужно быть осторожной.

"Когда мы вчера собрались с членами уже нашей делегации, я откровенно всем сказал, что нет никаких возражений относительно того, что они их (ультиматумы - ред.) ищут и будут искать, и будут использовать любые наши неточности или даже высказывания. Они это будут использовать. Поэтому нам нужно быть очень и очень осторожными, соблюдать решения, принятые в ТКГ, международные нормы и принципы, потому что кроме ТКГ, Минского и Нормандского форматов никто не отменял нормы и принципы международного права. Поэтому надо всегда иметь это ввиду и быть осторожными, точными, нетрадиционными, искать такие пути и формы воздействия на наших оппонентов и на ситуацию в целом, чтобы выполнять главную задачу – добиваться мира", – отметил Кравчук.

Он выразил убеждение, что надо целенаправленно идти в направлении мира и не допускать каких-то "трещинок, щелей", которые могут быть использованы россиянами.

"Не надо давать каких-либо поводов. Надо не отбиваться, а вести продуманную, умную, наступательную позицию в достижении главного – мира", – добавил Кравчук.

Отметим, российская сторона блокирует дальнейшие переговоры о мире на Донбассе, требуя изменить постановление ВР о местных выборах 25 октября. Россияне настаивают на том, что нужно исключить в документе пункт о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук прокомментировал отставку Витольда Фокина с должности заместителя главы делегации в ТКГ. Он заверил, что о его позиции по Донбассу никто не знал.