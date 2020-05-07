Россия сама откажется от Крыма и вернет его Украине – Умланд

В будущем удерживать под контролем аннексированный Крым для России будет сложно как с финансовой, так и политической точки зрения.

Об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" старший эксперт Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего (UIF), научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

"Все идет к тому, что сама Россия в какой-то момент откажется от Крыма, но при (президенте РФ Владимире) Путине это исключено", – отметил он.

Андреас Умланд считает, что Россия сама откажется от Крыма

Аналитик напомнил о пари, которое предложил украинский посол в Берлине Андрей Мельник бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.

"Там есть не только политическая, но и медицинская составляющая. Господин Шредер – 1944 года рождения, и мы ему, конечно, желаем долгой жизни, и сейчас еще больше хотим, чтобы он действительно увидел возвращение Крыма под контроль Киева. И сколько еще проживет Путин? Пока он будет держать рычаги власти в России в своих руках, Крым не вернется", – отметил Умланд.

По его мнению, уход Путина будет означать смену не только высшего руководства, но и режима, а может даже государства России.

"Тогда, я думаю, и встанет вопрос возвращения Крыма", – подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Умланда, вряд ли речь о полном распаде Российской Федерации, к тому же, подобные сценарии не означают, что политическая ситуация может измениться к лучшему для Украины.

"Мне не верится, что такой распад еще раз возможен. Думаю, что Россия останется, что может быть и к лучшему: если представить, что возникнут какие-то государства, которые будут иметь оружие массового поражения, может случиться, что они будут совсем не прозападными или проукраинскими, а еще более агрессивными, чем Российская Федерация. Поэтому я не уверен, насколько было бы в интересах Украины иметь Россию, которая распадается. В любом случае, я думаю, что это маловероятный вариант", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Мельник поспорил с лоббистом Кремля, 76-летним ексканцлером ФРГ Герхардом Шредером о том, что Крым вернется в Украину еще при его жизни.