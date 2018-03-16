Россия развязала Третью мировую войну - Климкин

На фоне ситуации с отравлением бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, всем прекрасно понятно, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что этим самим Москва поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна.

"Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества. Это означает, что возникнет коалиция, которая имеет противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира", - подчеркнул он в интервью ВВС.

При этом он добавил, что именно Украина находится на переднем рубеже этой борьбы.

"Это означает, что для нас дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна. И эта крымская часть - это очень важный элемент, но только один элемент этой общей борьбе", - отметил Климкин.

Напомним, ранее военный эксперт предрек исход Третьей мировой.