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Киев нападает на Москву? Россия обвинила Украину в агрессии

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Россия потребовала от Украины прекратить "агрессивные действия" против Москвы.

Как передает ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, прокомментировав доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека в Украине и захват оккупантами украинских моряков возле Керченского пролива.

В частности, инцидент с кораблями и использование оружия против украинцев россияне назвали "актом намеренной провокации" со стороны Киева.

Высказались в ведомстве и о введении в Украине военного положения, назвав его "надуманным предлогом", из-за которого якобы "нарушаются права и свободы украинцев".

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Также в МИД заявили, что в полномочия членов Наблюдательной миссии ООН по правам человека в Украине "не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, в частности оценка правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе, которые входят в состав России".

Киев нападает на Москву? Россия обвинила Украину в агрессии

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы заблеяли о правах человека! Как это поэтишно )))
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