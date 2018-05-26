Россия разрабатывает новое смертельное оружие: Украина обратилась к НАТО с докладом

Украинская сторона передала в штаб-квартиру НАТО доклад о разработке Россией биологического и химического оружия.

Об этом написала в своем Facebook народный депутат, глава украинской делегации при Парламентской Ассамблее НАТО Ирина Фриз.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эболы с вирусом оспы", - сообщила она.

Facebook Ирины Фриз

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По словам нардепа, информацию подтверждает "анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ".

Кроме того, по данным украинской стороны, другая российская исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

Facebook Ирины Фриз

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чеченской республики в изгнании Ахмед Закаев заявил, что Россия использовала токсичные вещества, похожие на "Новичок", для ликвидации чеченских повстанцев еще в 2003 году.

Кроме того, по его данным, Россия причастна к отравлению бывшего президента Украины Виктора Ющенко.