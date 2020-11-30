Россия раскритиковала Францию за поддержку Украины в "нормандском формате"

Российская Федерация выразила недовольство позицией Франции по так называемой "формуле Штайнмайера" и ее невключении в украинское законодательство.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. Москва считает, что для придания данной формуле статуса на законодательном уровне необходима лишь законотворческая деятельность Верховной Рады.

Россияне раскритиковали МИД Франции, который невключение формулы в закон об особом статусе Донбасса оправдал длительными дискуссиями в Трехсторонней контактной группе.

В заявлении МИД РФ говорится, что в декабре 2019 года "нормандский" саммит в Париже якобы поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

В Москве сказали, что данная формула определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе ОРДЛО. Ее принятие якобы было "уступкой Донбасса, который соглашается вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса".

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