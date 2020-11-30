Россия раскритиковала Францию за поддержку Украины в "нормандском формате"
Украина может не включить "формулу Штайнмайера" в свое законодательство до конца 2020 года
Французский МИД оправдал это длительными дискуссиями в ТКГ
В Кремле призвали Париж "более ответственно" относиться к роли посредника в урегулировании конфликта на Донбассе
Российская Федерация выразила недовольство позицией Франции по так называемой "формуле Штайнмайера" и ее невключении в украинское законодательство.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России. Москва считает, что для придания данной формуле статуса на законодательном уровне необходима лишь законотворческая деятельность Верховной Рады.
Россияне раскритиковали МИД Франции, который невключение формулы в закон об особом статусе Донбасса оправдал длительными дискуссиями в Трехсторонней контактной группе.
В заявлении МИД РФ говорится, что в декабре 2019 года "нормандский" саммит в Париже якобы поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.
В Москве сказали, что данная формула определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе ОРДЛО. Ее принятие якобы было "уступкой Донбасса, который соглашается вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса".
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 октября ТКГ в Минске согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера".
В документе сказано, что территории ОРДЛО получат "особый статус" в том случае, если местные выборы там состоятся в соответствии с Конституцией и законами Украины и будут признаны ОБСЕ.
Позже президент Украины Владимир Зеленскийзаверил, что выборы в ОРДЛО состоятся только при условии вывода российских войск.
Также он заявил, что вопрос изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса может рассматриваться в рамках децентрализации.
Со своей стороны вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.
Ведь это, по его мнению, путь к федерализации и потере суверенитета страны.