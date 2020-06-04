Россия готовит захват Одесщины и Бердянска: Бабин предупредил об ударе по югу Украины

В любой момент Россия может начать масштабное наступление на Украину, чтобы захватить южные регионы и соединить Крым с материком.

Это мнение в интервью “Апострофу” поддержал и бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

По его словам, Россия не скрывает своих планов по захвату южных территорий Украины.

“Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора, они этого не скрывают, – говорит политик. – Это часть их обычной боевой подготовки, они тренируются для этого”.

Россия готовит захват Одесщины и Бердянска operline.ru

Эксперт считает, что реализовать свои планы Москва может когда угодно.

“Это ведь для нас наступил "мир" и "война закончилась". А они с нами по-прежнему воюют, тратят для этого огромные силы и средства. Поэтому упомянутые мероприятия входят в их планы. Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год”, – заключает Бабин.

Как писал OBOZREVATEL, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников озвучил позицию Украины по воде для Крыма.

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