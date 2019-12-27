"Россия призналась в массовых убийствах на Майдане": Бутусов об обмене бойцов "Беркута"

Новый обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, где планируют передать террористам "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут", станет признанием России в массовых убийствах на Майдане и исключит возможность найти исполнителей резонансного преступления.

Об этом в Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, обратив внимание на то, что будет означать выдача в РФ бойцов "черной роты". Он подчеркнул, что выдавать убийц было бы логичнее после приговора суда.

По словам Бутусова, за расстрел Небесной сотни и бойню на Майдане не будет отвечать ни один исполнитель, потому что эти бойцы - единственная нить к исполнителям. Он отметил, что существуют факты, которые позволяют уверенно говорить о причастности виновных, но теперь это надолго станет предметом для манипуляций.

"Ответственность за массовые убийства на Майдане берет на себя Россия. И медаль Минобороны РФ за присоединение Крыма с датой от 20 февраля давалась и за убийства украинцев на Майдане. Да, морально и политически Россия подписывает признание", – пояснил он.

По мнению журналиста выдавать бойцов "Беркута" согласно Минским соглашением странно, потому что они воевали против народа, но не против государства. Он считает, что после обмена виновных не накажут, так как Россия способна брать заложников и освобождать в Украине кого считает нужным.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Коллаж

"Убийства на Майдане являются самым резонансным преступлением, потому что именно в результате трагедии и революции был свергнут режим Януковича. Это дело - о легитимности власти в Украине, о законности всего. Именно поэтому расследование всячески пытается дискредитировать российская пропаганда и СМИ", – уверен Бутусов.

Он не исключает, что после приговора "Беркута" на суде соучастники расстрелов заговорили бы более откровенно и украинцы, возможно, узнали бы новую информацию.

"Я уважаю позицию президента Владимира Зеленского - он готов сделать максимум, и хочет освободить даже больше, чем говорил Путин в Париже, готов обменять кого угодно, чтобы вытянуть еще больше наших из российских застенков. Но в случае "Беркута" важен контекст - ведь это не касается войны между РФ и Украиной - это вопрос законности и справедливости в нашем государстве", – написал он.

Бутусов считает, что в дальнейшей войне с РФ судебные приговоры по "беркуту", возможно, позволили бы Украине "бить Россию в судах" за укрывательство преступников и подать иски на огромные суммы за нападение и нанесение ущерба.

"Это нельзя сбрасывать - ведь война продолжается, и Россия не прекратит еще много-много лет использовать все рычаги для давления на Украину", – подытожил военный эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, что участниками нового обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, который должен состояться 29 декабря, могут стать фигуранты громких преступлений на территории Украины.

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