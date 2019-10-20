Россия признает украинцев "носителями русского языка": появились новые подробности

Россия готовит закон о признании украинцев "носителями русского языка", чтобы упростить им получение гражданства. Такие шаги обусловлены демографическим кризисом в РФ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международной политики Игар Тышкевич. По его словам, Россия остро нуждается в миграционном притоке для поддержания количества населения и рабочих кадров.

Как отметил эксперт, помимо сокращения населения, существует национальная проблема: "Так называемая славянская составляющая уменьшается с каждым годом, но растет количество населения национальных автономий. Это вопрос стабильности внутриполитической системы".

По его словам, РФ нужны мигранты трудоспособного возраста, которые могут рожать детей, являются носителями славянских культур и потенциально могут ассимилироваться.

"Поэтому для России вполне естественно упрощать механизмы получения гражданства. Речь именно о гражданстве, а не о маятниковой трудовой миграции, чтобы эти люди приезжали в РФ, жили там, ассимилировались, рожали детей", – подчеркнул Тышкевич.

По оценкам эксперта, Россия для исправления демографической ситуации нуждается в ежегодном притоке около 40-50 тыс. мигрантов, "которые хотя бы внешне выглядят как европейцы".

Тышкевич отметил, что Кремль проводит "циничную политику вымывания населения для решения собственных проблем". По его мнению, украинское руководство в ответ должно проводить "аналогичную циничную политику", упрощая получение гражданства для россиян.

Международник сообщил, что в России сегодня находится около 600 тыс. украинцев, которые выехали туда после начала войны на Донбассе, но пока не получили паспорта граждан РФ. Как объяснил Тышкевич, новый закон позволит российским властям их паспортизировать.

24tv.ua

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