Россия приняла заявление ''об обострении'' в Украине: Климкин дал жесткий ответ

Государственная Дума России приняла заявление "Об обострении ситуации в Украине", отреагировав таким образом на получение автокефалии и принятие Верховной Радой некоторых законов.

О постановлении, которое поддержали единогласно, говорится в пресс-службе Госдумы РФ. В российском парламенте заговорили о притеснении русскоязычных в Украине.

"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - сказано в заявлении.

По мнению российских депутатов, примером этого стало получение автокефалии от Константинопольского патриархата, что в Госдуме назвали "попыткой легализовать раскольников".

Там также напомнили и о шествии "неонацистов" 14 октября в Киеве, которые "открыто призывали к расправе над русскими и верующими УПЦ МП".

"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", - сказано в сообщении.

В Госдуме заявили, что недавние решения украинского парламента направлены на "дискриминацию русскоязычного населения", за которой стоят "западные спонсоры и вдохновители".

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал пропагандой заявление об "обострении".

"Относительно этого заявления Государственной думы. Можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть России живет в параллельной реальности", - сказал Климкин на Национальном экспертном форуме в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, подача информации россиянами полностью перекручивает нынешнюю ситуацию между двумя странами.

"Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, - это заявление Госдумы, то он может подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии", - пояснил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви, а Москва незаконно аннексировала Киевскую митрополию.

Выступление украинского лидера вызвало гневную реакцию Москвы. Российский сенатор Алексей Пушков назвал речь украинского президента "киевскими фантазиями".