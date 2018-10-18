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Россия приняла заявление ''об обострении'' в Украине: Климкин дал жесткий ответ

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Государственная Дума России приняла заявление "Об обострении ситуации в Украине", отреагировав таким образом на получение автокефалии и принятие Верховной Радой некоторых законов.

О постановлении, которое поддержали единогласно, говорится в пресс-службе Госдумы РФ. В российском парламенте заговорили о притеснении русскоязычных в Украине.

"Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях", - сказано в заявлении.

По мнению российских депутатов, примером этого стало получение автокефалии от Константинопольского патриархата, что в Госдуме назвали "попыткой легализовать раскольников".

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Там также напомнили и о шествии "неонацистов" 14 октября в Киеве, которые "открыто призывали к расправе над русскими и верующими УПЦ МП".

"Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", - сказано в сообщении.

В Госдуме заявили, что недавние решения украинского парламента направлены на "дискриминацию русскоязычного населения", за которой стоят "западные спонсоры и вдохновители".

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал пропагандой заявление об "обострении".

"Относительно этого заявления Государственной думы. Можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть России живет в параллельной реальности", - сказал Климкин на Национальном экспертном форуме в Одессе, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, подача информации россиянами полностью перекручивает нынешнюю ситуацию между двумя странами.

"Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, - это заявление Госдумы, то он может подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии", - пояснил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября Вселенский Патриархат принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви, а Москва незаконно аннексировала Киевскую митрополию.

Выступление украинского лидера вызвало гневную реакцию Москвы. Российский сенатор Алексей Пушков назвал речь украинского президента "киевскими фантазиями".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Объект
Государственная Дума России
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Абсолютно согласен по поводу "Дискриминации русскоязычного населения". Это факт,хотя многие слепо никак не реагируют на это,ведь кроме "мови" есть гораздо серьезнее проблемы.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Блядь,дебил Чугункин призвал на помощь инопланетный разум.Всего мира свиноёбам уже мало.Это полный пиздец.
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3
3
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Ебанько Михуйло, Никакой великой державы не было, ибо она тогда бы и продолжала быть, а она развалилась без войн, сама. И иначе бы она не рухнула. ... Что мы делали? Мы всё время лучших сынов или убивали, или высылали — разумных, одаренных, талантливых. – Вениамин Смехов
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1
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Жёстко,мощно и т.п. - это не применимо к виннипуху Климкину, смахивающего больше на деревенского дурачка, чем на министра:-) Хотя....:-)))
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4
4
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
andreyev andrei, "Это только россияне бедные сочиняют сидя за забором что нас все так боятся. Мы не представляем интереса для мирового сообщества, кроме как того что нас надо как-то держать, потому что мы пугаем всех: все время кричим из-за забора "Уууууу!!!" и палкой машем". – Николай Фоменко, актер, режиссер. "Знание и сообразительность не стали национальной идеей России. Ею являются хамство, сила и наглость" – Алексей Серебряков, народный артист Российской Федерации «Известно, что российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает, бомбит. Это всегда приводит в восторг. Чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше ему хочется принадлежать к большой, страшной, свирепой стае», – Александр Невзоров, публицист
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