Россия пригрозила ЕС ответными санкциями из-за Навального
Лидеры ЕС введут санкции против России из-за Навального
В России собрались ответить тем же
При этом деталей в МИД РФ не раскрыли
Россия готова зеркально ответить на санкции Европейского союза, которые собираются ввести из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".
"Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному – к соответствующим мерам", – сказала представитель МИД России.
Напомним, что Великобритания и Нидерланды полностью поддержали требования Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность присоединиться к международным санкциям против России из-за отравления Навального.