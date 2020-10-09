Россия пригрозила ЕС ответными санкциями из-за Навального

Россия готова зеркально ответить на санкции Европейского союза, которые собираются ввести из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

"Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному – к соответствующим мерам", – сказала представитель МИД России.

Напомним, что Великобритания и Нидерланды полностью поддержали требования Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: