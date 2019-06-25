Скандал в ПАСЕ: Россия разразилась новыми угрозами

Делегация России не будет принимать участие в выборах генсека ПАСЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий.

После того, как в ПАСЕ оспорили права России, глава делегации Петр Толстой заявил журналистам, что теперь у них есть условия, пишет "Интерфакс".

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"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека и будем дальше работать", – сказал Толстой.

По его словам, российская делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в выборах. Вопрос о правах представителей России будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15:30 по страсбургскому времени, добавил Толстой.

Он пояснил, что на вторую часть сборов ПАСЕ (вечернее заседание) делегация точно придет в зал.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", – сказал вице-спикер Думы РФ.

Как известно, выборы генсека СЕ в среду, 26 июня, будут проходить в течении дня тайным голосованием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации они могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

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