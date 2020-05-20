Российская Федерация хочет организовать 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму.

К такой активности страну-агрессора подтолкнул шквал международной критики за нарушения устава ООН, а также прав и свобод на оккупированном полуострове. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Украина вместе с партнерами еще 6 марта провела неформальное заседание членов СБ ООН по формуле Арри, посвященное ситуации в Крыму. Тогда международное сообщество осудило Россию за временную оккупацию украинского полуострова и нарушение прав человека", – напомнил дипломат.

"Чтобы хоть как-то оправдать свой провал в марте, российская делегация не нашла ничего лучшего, как воспользоваться "ноу-хау" Украины и партнеров и организовать неформальную интернет-дискуссию по Крыму для членов Совбеза и приглашенных лиц", – добавил он.

По словам Кислицы, на свое мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить. "Россия в очередной раз пытается выстрелить себе в ногу", – подметил постпред Украины в ООН.

Совбез ООН Lb.ua

В этой связи он отметил, что в Кремле стремятся задействовать свои старые методы. "Сразу хочу всех успокоить. Ничего нового мы не услышим. Россияне и их "ряженые" актеры зачитают очередную мантру о "добровольном воссоединении крымского народа с РФ", а международное сообщество повторит базовые истины, где: а) Крымский полуостров – временно оккупирован; б) Россия – государство-оккупант; в) оккупационная власть должна прекратить нарушения прав человека", – уверен Кислица.

Он также подчеркнул, что никакого признания аннексии украинского полуострова не произойдет. При этом дипломат указал, что россияне инициируют международное мероприятие через несколько дней после 76-й годовщины сталинской депортации крымскотатарского народа – в то время, как крымские татары до сих пор лишены доступа к своей исторической родине.

"Нынешняя российская власть очень хорошо усвоила репрессивные методы своих исторических предшественников", – подчеркнул Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Россия цинично заявила, что аннексия Крыма была желанием крымчан. В МИД РФ снова вспомнили о незаконном "референдуме" в 2014 году и пытались оправдать оккупацию украинского полуострова международными документами.