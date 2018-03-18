Россия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на игнор их истерики со стороны Украины

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение представителя РФ по поводу запрета в Украине президентских выборов России.
В международные организации обращалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако на ее запрос ответа не последовало, передает ТАСС.
"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - заявила Москалькова.
Она выразила возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.
При этом Москалькова надеется, что ее перестанут игнорировать и намерена повторно обратиться в перечисленные международные организации.
Как писал "Обозреватель", в ОБСЕ не стали на сторону России из-за решения Украины запретить находящимся в стране россиянам голосовать на президентских выборах РФ 18 марта.
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