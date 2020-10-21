Россия пожаловалась, что воды в Крыму до конца года не будет: в Украине назвали условие подачи

Российские власти заявили, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму не улучшится до конца года. Тем временем в Украине напомнили об условиях, при которых ее подача будет возобновлена.

На совещании с российским президентом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что водность рек будет варьироваться от 10 до 60% от норм, передает РИА Новости.

"К сожалению, по прогнозу в четвёртом квартале 2020 года у нас остаётся сложная ситуация, вызванная маловодьем. И ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится", – сказал чиновник.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что вода через Северо-Крымский канал пойдет только после деоккупации Крыма, сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что Россия пытается переложить свою ответственность за водоснабжение полуострова на Украину.

"Продолжение циничных спекуляций относительно воды является дополнительным шагом РФ с целью превратить жертву агрессии в "нарушителя", нивелировать ответственность за свои международно-противоправные деяния, а также элементом стратегии принуждения Украины предоставить воду в Крым, но эта стратегия РФ не сработает", – подчеркнул Яременко.

Он напомнил, что к сложной ситуации с водоснабжением на полуострове привела тотальная милитаризация Крыма и военная инфраструктура.

Напомним, что оккупанты в Крыму перевели Севастополь в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды. Они надеются, что осенне-зимние осадки хоть немного облегчат ситуацию. О том, спасет ли зима Крым от безводья, – читайте в материале OBOZREVATEL.