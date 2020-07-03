Россия потребовала от Украины особого статуса Донбасса: СМИ узнали подробности

Россия требует от Украины уже до конца недели закрепить в Конституции особый статус Донбасса.

Об этом стало известно немецкому изданию Spiegel, журналистам которого лондонский Dossier Centre передал неофициальный рабочий документ российской делегации на встрече политических советников лидеров стран "нормандской четверки", которая проходит в пятницу, 3 июля, в Берлине.

Так, позиция Кремля включает скорейшую юридическую реорганизацию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей – то есть законодательного закрепления их особого статуса.

В связи с этим в Кремле хотят, чтобы проект соответствующих изменений в Конституцию был представлен в Трехсторонней контактной группе в Минске уже 6 июля.

Кроме того, Москва также настаивает на имплементации в украинское законодательство одобренной в прошлом году Киевом "формулы Штайнмайера", которая включает предоставление особого статуса Донбасса после свободных и справедливых выборов.

Еще одно требование России – предоставления Киевом до 6 июля списка для очередного обмена пленными.

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