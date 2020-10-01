Россия потребовала инспекций на Донбассе, чтобы проверить отчеты ОБСЕ

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе выдвинула новые условия, потребовав провести "совместные инспекции" на Донбассе.

Таким образом они хотят проверить чтобы отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября заявил постпред Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк, передает "Укринформ".

Он отметил, что россияне выступают за пересмотр дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы 22 июля.

Цимбалюк уточнил, что Россия блокирует переговоры в ТКГ, несмотря на многочисленные отчеты ОБСЕ о перемирии.

"Россия взамен требует проведения так называемых совместных инспекций для проверки отчетов и выводов ОБСЕ. Позвольте мне четко заявить: Украина полностью доверяет ОБСЕ и высоко ценит важную отчетность со стороны СММ", – заявил постпред.

Глава миссии Украины подчеркнул, что блокирование делегацией РФ мирных переговоров в рамках ТКГ является неприемлемым. По его мнению, ситуация дошла до того, что уже "пора бить тревогу", поскольку в течение нескольких недель продуктивная работа в контактной группе фактически приостановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание ТКГ 30 сентября пришлось остановить из-за того, что российская делегация нарушила режим конфиденциальности. По данным СМИ, россияне вели несанкционированную аудио- и видеозапись.

На заседании глава украинской делегации Леонид Кравчук резко ответил представителю РФ Борису Грызлову и призвал его не ставить ультиматумов. Также он заявил о готовности к конструктивной работе.