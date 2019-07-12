Россия пошла на новую подлость против украинцев: в МИД ответили

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Генпрокуратуры России признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев" позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призвало мировое сообщество усилить давление.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – сказала спикер МИД Катерина Зеленко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

"Всемирный конгресс украинцев" "ЗН"

Зеленко также выразила недоумение, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар предупредил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!