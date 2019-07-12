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Россия пошла на новую подлость против украинцев: в МИД ответили

21.3т Читать материал на украинском

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Генпрокуратуры России признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев" позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призвало мировое сообщество усилить давление.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России, и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – сказала спикер МИД Катерина Зеленко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

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"Всемирный конгресс украинцев"

"Всемирный конгресс украинцев"

"ЗН"

Зеленко также выразила недоумение, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар предупредил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Горькие головушки у украинских МИДаков.
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Лісовий Степан
Лісовий Степан
Ага.Главное,чтоб рузьгим не запрещали говорить на рузьгом.А патаму ша рузьгие абижаюца.Ага.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Лісовий Степан, пиши на украиньзге языге, cвинoмoрдaя xoxлядь.
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
Лісовий Степан, Ти чому в школі не вчився?    Ганьбиш свідомого дебіла. Чи у тебе ще час грамотності не настав?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Селяне не перестают удивлять.Намедни запретили телемост провести,а здесь возмущены.Лавров кашлянул.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Пигин Макс, Ну зачем же по улицам!!! Медведи с нами живут,по хозяйству помогают!!!))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Лісовий Степан, Да куда нам до такой космической державы как Украина! Мы до сих пор щи лаптями хлебаем. Это на Украине прогресс шагает семимильными шагами, а у нас по улицам медведи гуляют с балалайкой и бутылкой водки.
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