Россия попросила ГПУ помощи в расследовании против Авакова: глава МВД отреагировал

Генеральная прокуратура России в сентябре 2018 года направила в ГПУ запрос о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом LB.ua сообщил источник в прокуратуре. Так, отмечается, что в апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п."в" ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В запросе о правовой помощи Украину якобы попросили сообщить о расследовании "фактов воспрепятствования участию российских граждан" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов. Также по данным СМИ россияне хотят, чтобы им предоставили информацию и документы Авакова - сведения о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и пр.

Сообщается, что РФ запросила информацию, обладает ли Аваков иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, и попросила списки сотрудников полиции, которые обеспечивали охрану российских дипучреждений во время выборов президента России.

В свою очередь Арсен Аваков в ответ на появившуюся в СМИ информацию написал в Facebook, что речь идёт о решении министра внутренних дел не допустить на территории Украины проведение выборов страной-агрессором, аннексировавших Крым и развязавших военный конфликт на Донбассе.

Решение было принято в соответствии с официальной нотой МИД Украины, в которой выражалось требование к РФ не проводить свои выборы на украинской территории - в Украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь.

Аваков отметил, что такое дело считает положительной оценкой качества его работы на посту министра внутренних дел Украины.

Он также заявил, что готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича. Аваков заявил, что комментирует появившиеся в СМИ документы по этому делу только по причине курьезности подхода: Генеральная прокуратура РФ выражает готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков пригрозил России. Он заявил, что наземная агрессия РФ против Украины обернется для нее настоящей катастрофой.