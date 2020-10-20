Россия понимает, что заплатит за войну в Украине высокую цену, – посол Британии

Российская власть осознает, что будет вынуждена заплатить большую цену за агрессию против Украины и оккупацию Крыма с Донбассом.

Об этом рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном во вторник, 20 октября.

Дипломат подчеркнула, что "России нужно показать, что международное сообщество поддерживает свои обязательства".

"Наиболее важно то, что Россия понимает, что существует очень высокая цена, которую ей придется заплатить за то, что она продолжает этот конфликт. И одна составляющая этой высокой цены – это санкции. Это четкий, сильный сигнал", – заявила Симмонс.

Она подчеркнула, что РФ обязана выполнять условия "Минских соглашений", но не делает этого.

"Разумеется, есть большие дебаты, когда украинская администрация пытается реализовать мирные инициативы. Но они пытаются двигаться вперед и делать то, что от них требуется в этой сделке. Но здесь не будет успеха, пока Россия не будет делать то же самое", – сказала дипломат.

Она отметила, что России нужно сделать лишь одну вещь: выйти из Донбасса и вернуть Украине Крым.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами для него является установление мира на Донбассе и освобождение Крыма от оккупации.