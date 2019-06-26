"Россия подставила!" В ПАСЕ пожаловались на "подлянку" из-за секс-скандала

В ПАСЕ возмущены тем, что Россия выдвинула от своей делегации Леонида Слуцкого, который был обвинен в сексуальных домогательствах, на должность вице-президента ассамблеи.

Делегаты считают, что РФ подставила их, написал народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, который общался c двумя из них.

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"Жалуются на то, что они же не следят за новостями в России и не знали, что Слуцкий был обвинен в сексуальных домогательствах к журналисткам и были доказательства этого. А вчера (25 июня. – Ред.) им прислали ссылки на статьи в европейских СМИ. Их очень смущает то, что автор фразы "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть" возвращен их усилиями в ПАСЕ и может стать вице-президентом Ассамблеи", — прокомментировал Береза.

По его словам, это может сильно не понравиться женщинам в период избирательной кампании.

Скриншот Borislav Bereza/Facebook

Как отметил депутат, его диалог с делегатами слышал еще один коллега и спросил у одного из собеседников, есть ли у него дети. Береза добавил, что после утвердительного ответа о том, что у делегата есть двое дочерей, прозвучала фраза о том, что Слуцкого нельзя приглашать домой не только из-за того, что расстроятся избиратели, но и дети, если он даст волю рукам.

"Видели бы вы глаза наших собеседников. Конечно, мало кто любит проецировать на себя чужие проблемы. Но никто не застрахован от того, чтобы столкнуться с ними. Просто многие стараются об этом не думать. Так же, как и с российской аннексией Крыма или оккупацией Донбасса. А зря..." — подытожил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня.

Днем в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

В Парламентской ассамблее Совета Европы провалили голосование за избрание депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ.

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