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17 сентября • обновлено в 17:28
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"Путин – крокодил": военный США рассказал, как Трамп поможет Украине

1.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", поскольку хочет, чтобы Украина была другом не только Штатам, но и ему лично.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя слова американского дипломата Уильяма Тейлора о возможном расширении "нормандского формата".

"Я всегда говорил, что с Путиным, с крокодилом, нельзя договариваться. Ни о чем с ним не договоришься", – заявил военный США.

"Наш посол Тейлор говорит – понятное дело, что если вы будете сидеть за столом в Нормандии и ничего не получится, потому что Россия будет себя вести как большая собака, то придется привести большого друга на переговоры. Этот большой друг, к которому России придется прислушаться, потому что он ее задушит", – подчеркнул он.

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По его словам, этот друг "готов прийти и не бросать вас в такой тяжелый момент".

"Наш посол говорит – вы можете рассчитывать на нашу помощь, когда вы нас попросите, я уверен, что президент Трамп это рассмотрит. Президент Трамп очень хочет, чтобы Украина была хорошим другом не только Америке, а и ему лично", – пояснил Табах.

Как отметил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, "большая собака" Россия после предупреждения от Трампа "может поджать хвост немножко и не так сильно гавкать".

"Вы – маленькая страна, на вас напала большая страна. А другая супербольшая страна приходит к вам на помощь и говорит – слушай, ты не можешь так себя вести. Мы в цивилизованном мире, у всех ядерное оружие, у всех большие бизнесы, большие деньги, много жизней от этого зависит. Ты не можешь так себя вести, потому что нам тогда придется тебя изолировать, как это мы делали с другими тиранами", – отметил он.

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"Конечно, вы не можете так разговаривать с Путиным, как может разговаривать Трамп. Мы не только оружием, а и экономикой можем душить – по-разному. Трамп – человек не военный, он любит решать вопросы не военным способом, а экономическим. Поэтому у него такая схема, которую здесь люди понимают, а в Америке не очень – наезд-отъезд, приглашает-выгоняет. Никогда не знаешь, под какое ему настроение попадешь", – заявил Табах.

По его словам, для Украины очень важно "идти на переговоры в "нормандском формате", зная, что если что-то не будет получаться, есть Соединенные Штаты, Трамп, который придет и поможет в этом вопросе".

"Конечно, россияне, которые пойдут на эти переговоры, уже тоже знают это. Поэтому они пойдут с другими намерениями, с другим взглядом. Будем надеяться", – заключил Табах.

Военный США рассказал, как Трамп поможет Украине

ntv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, после обмена пленными между РФ и Украиной российский лидер Владимир Путин обсудил подготовку к переговорам в "нормандском формате" с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ожидается, что Путин потребует от Владимира Зеленского реализации на Донбассе "формулы Штайнмайера", которая, помимо разведения сил, требует проведения выборов в ОРДЛО и ратификации особого статуса.

В свою очередь, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отметил позитив того, что президенты России и Украины начали говорить друг с другом.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Новости ObozTV
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Гарри Табах
Место
США
Тег
нормандский формат
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Гражданская война не начинается вводом вооруженного отряда полкона Гиркина... Игорь СТРЕЛКОВ. Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш вооруженный отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд… http://zavtra.ru/content/view/kto-tyi-strelok/
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
США и так Украине помогли, опустили на последнее место по уровню жизни в Европе)) какой хороший друг)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, Лучше чем раиссия, которая устроила войну на территории Украины и оккупировала Донбасс, и аннексировала Крым.
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