Россия перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"

Россия 17 октября перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой" в составе двух колонн из 36 грузовиков. Они въехали через КПП "Матвеев Курган" и "Донецк".

Украинские пограничники смогли осмотреть их лишь визуально, без выполнения контроля, передает "Укринформ". Это стало 87 "гумконвоем", переброшенным РФ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление так называемого гуманитарного конвоя. Поскольку его перемещение проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства, украинская межведомственная группа совершала только наблюдение", – сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Российская "гуманитарная помощь" (иллюстрация) "Аргументы и факты Украина"

В машинах якобы находились детские пищевые наборы, но они перевозились в закрытых упаковках.

Как писал OBOZREVATEL, после разведения сил на Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.

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