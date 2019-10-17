Россия перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"

Россия 17 октября перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой" в составе двух колонн из 36 грузовиков. Они въехали через КПП "Матвеев Курган" и "Донецк".
Украинские пограничники смогли осмотреть их лишь визуально, без выполнения контроля, передает "Укринформ". Это стало 87 "гумконвоем", переброшенным РФ на территорию Донецкой и Луганской областей.
"Российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление так называемого гуманитарного конвоя. Поскольку его перемещение проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства, украинская межведомственная группа совершала только наблюдение", – сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Российская "гуманитарная помощь" (иллюстрация)
"Аргументы и факты Украина"
В машинах якобы находились детские пищевые наборы, но они перевозились в закрытых упаковках.
Как писал OBOZREVATEL, после разведения сил на Станице Луганской, в конце июля Россия отправила на Донбасс внеочередной "гуманитарный конвой", в которое должно было войти медицинское оборудование.
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