Россия открыто врет об Украине на заседании в ТКГ, – Арестович

Россия не дает достоверных данных о ситуации около линии разграничения на Донбассе в зоне проведения ООС.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что Россия врет, когда говорит, что якобы Украина стягивает тяжелую военную технику вблизи линии соприкосновения, передает УНН.

"Они (россияне – Ред.) постоянно выкатывают опусы, один за другим. Это называется информационное сопровождение. Но мы говорим правду, в той части, в которой мы можем – то есть, которую нас не просили придержать пока, ОБСЕ и др. А они врут, открыто, и мы к этому привыкли", – сказал Арестович.

Представитель украинской делегации подчеркнул, что россияне в ТКГ врут для общественности, но на переговорах обсуждают украинский план по Донбассу.

"Это – для внутренней аудитории. Что Владимир Владимирович (Путин – Ред.), как всегда, непобедим. На самом деле – они сидят, и как зайчики, обсуждают каждый наш пункт ("Плана по Донбассу" – Ред.). Их пункты почти не дискутируются", – добавил он.

Напомним, что очередные заседания в ТКГ пройдут 24 и 25 ноября, где должны рассмотреть "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович сказал, что обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.