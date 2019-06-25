Россия отказалась отпустить украинских моряков: у Путина выступили с заявлением

Россия не собирается выполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН по освобождению 24 военнопленных украинских моряков и 3 судов ВМС, поскольку данный вопрос якобы не относится к юрисдикции органа.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – озвучил он.

Дмитрий Песков Deita.ru

При этом, на уточняющий вопрос, проигнорирует ли Москва требование трибунала, Песков ответил: "Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

Пленные моряки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!