ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Россия отказалась отпустить украинских моряков: у Путина выступили с заявлением

2.8тЧитать материал на украинском

Россия не собирается выполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН по освобождению 24 военнопленных украинских моряков и 3 судов ВМС, поскольку данный вопрос якобы не относится к юрисдикции органа.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – озвучил он.

Новости
"Освободить можно за 1-3 дня": адвокат украинских моряков рассказал об "отмашке из Кремля"

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Deita.ru

При этом, на уточняющий вопрос, проигнорирует ли Москва требование трибунала, Песков ответил: "Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию".

Пленные моряки

Пленные моряки

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

  • Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
Россия
Тег
пленные моряки
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
39
5
Смешно
1
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вообще то чем дольше они сидят тем Украине лучше в итоге
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Крым Андрей, а толку? Она пять лет была в шоколаде ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Артеллерист Моня, ну так... А если бы их отправили всем составом крабов покормить, Украина вообще была бы в шоколаде.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
25 лет...на нары
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У Путина послали Чугункина, а он, как принято в Украине, побежал за вазелмном.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel