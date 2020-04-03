Министерство иностранных дел обвинило Украину якобы в срыве договоренностей о создании Консультативного совета с ОРДЛО.

Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического ведомства. Досталось и другим членам "нормандского формата" – в России заявили, что Франция и Германия ведут "политические игры".

Так, МИД РФ прокомментировал заседание минской ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, которое прошло 26 марта в режиме видеосвязи из-за карантинных мер. Российские дипломаты назвали встречу "провальной".

Россия обвинила Украину в отказе от плана Ермака по Донбассу

В МИД РФ отметили, что ранее "благодаря прямым контактам с украинскими партнерами удалось достичь важных договоренностей, способных сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования": "Первый такой протокол с четкими задачами на будущее был подписан Донецком, Луганском, Киевом и ОБСЕ 11 марта при личном участии заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Д. Н. Козака и главы Офиса президента Украины А. Б. Ермака".

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", – выдали дипломаты агрессора.

В России также заверили, что Германия и Франция якобы необоснованно обвиняют "Л/ДНР" в препятствовании миссии ОБСЕ.

"Практически синхронно с этим заявлением представители Украины в ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совета Европы, запустили пропагандистскую утку с обвинением России в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций. Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", – подытожили в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета с ОРДЛО отложили.

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