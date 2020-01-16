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16 января • обновлено в 15:48
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Россия не закончит войну: Порошенко раскрыл хитрый план Путина

2.8т
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Отставка российского правительства не имеет никакого значения, ведь вся власть в России принадлежит и будет принадлежать Владимиру Путину.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам, комментируя послание Путина Федеральному Собранию и отставку российского правительства.

"Моя абсолютно твердая позиция – в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. Фамилия и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня абсолютно не интересует и не должно интересовать украинцев", – сказал Порошенко.

Порошенко заявил, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной

Порошенко заявил, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной

В то же время Порошенко отметил, что вчерашнее послание Путина Федеральному Собранию нужно очень внимательно проанализировать.

"Я делаю выводы из этого послания, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной", – подчеркнул пятый президент.

"Второй вывод – Путин собирается оставаться навсегда. У него заканчивается срок президентских полномочий, и цель вчерашнего послания – это изменения в Конституцию, которые теперь уже, когда президентом может быть не Путин, забирают у этого президента всю власть, переносят ее для другой должности. Я не знаю, как она будет называться – или председатель Государственного совета, или премьер-министр, или что-то вроде того, что произошло в Казахстане, но это будет один человек – Путин", – сказал он.

"Все, для чего это делается – для того, чтобы сохранить власть в руках Путина", – убежден политик.

"Поэтому я советую всем очень тщательное внимание обратить на послание и на проект изменений в Конституцию Российской Федерации. Это несет прямые риски и угрозы нашей стране", – заявил Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что в этих условиях украинское государство должно объединиться, чтобы достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год, а не так, как это делает нынешняя власть.

"Я считаю, что коммуникационная стратегия с начала года была бездарно проиграна, что те первые кризисные вызовы, с которыми столкнулась новая власть – были проиграны. Над "Оманом украинцев" смеется весь мир. Я твердо убежден, что это время, когда должны начаться решительные объединяющие шаги со стороны действующей власти", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российский премьер-министр Медведев заявил об отставке после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. Президент собрался предложить ему должность заместителя председателя Совбеза РФ.

  • Вместе с Медведевым в отставку ушел весь Кабинет министров.

  • Путин подал на рассмотрение парламента кандидатуру нового главы правительства РФ – руководителя ФНС Михаила Мишустина.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ну надо же, он считает и советует. Милок, а почему же ты пять лет считал и советовал только в свой карман, чего ты добился за эти годы ? Безвиз и Томос можешь себе знаешь куда всунуть, когда денег нет и во-й-на уже шесть лет, которую ты обещал за месяц закончить, это никак не радует ! Тебе не стыдно за своё президенство, за то что не выполнил ничего из того, что обещал, нормально спишь ? Догадываюсь, что со сном у тебя всё OK, тем более в Испании.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Уж не знаю хитрый план у Путина или не хитрый, но такого хитровы...ного как ты ещё поискать !
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hunt andres
hunt andres
А Петьку и не должно это интересовать:-) А вообще, видимо, завидно хряку, что всегшо пять лет порулил. Не все успел.....:-)
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Крым Андрей
Крым Андрей
С одной стороны, п0рошенка прекрасно справлялся с развалом экономики Украины и от его руководства она становилась слабее и слабее, что в сегодняшних условиях, нам на руку. С другой стороны, дедушке Пу следовало бы грохнуть этого гоблина по американскому рецепту, только из чувства прекрасного.
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