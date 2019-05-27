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Россия не выполнила требование Трибунала ООН по пленным украинским морякам: все подробности

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Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Как сообщил в Facebook координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, суд в Москве в понедельник, 27 мая, рассмотрел последние восемь апелляционных жалоб и не удовлетворил их.

"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - рассказал адвокат.

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"Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года", - добавил Полозов.

Суд над украинскими моряками в Москве

Суд над украинскими моряками в Москве

Facebook Айдера Азаматова

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал о том, что в ходе заседания суда в зал по неизвестным причинам привели собаку.

"Зачем? Это еще больше напоминало какой-то абсурд! Под лай собаки (ротвейлер) мы еле пообщались со своими подзащитными. Хамское (как всегда) поведение конвоя, собака, закрытое заседание без надлежащих оснований и прокурор, все это поддерживающий, конечно дополняли друг друга и все вместе создавало ту еще картину", - возмутился он.

Адвокат Айдер Азаматов добавил, что "защита моряков продолжит работу по их освобождению и сделает все необходимое для возвращения их на родину".

Суд над украинскими моряками в Москве

Суд над украинскими моряками в Москве

Facebook Эмиля Курбединова

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и будут возвращены украинские моряки и корабли.

"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, украинские дипломаты направят главам внешнеполитических ведомств многих мировых стран письма с просьбой потребовать от России выполнения решения Трибунала по освобождению пленных.

Пленные моряки

Пленные моряки

obozrevatel

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Темы
Обмен пленнымиОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Николай ПолозовЕлена Зеркаль
Место
РоссияМосква
Тег
Керченский пролив
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Котова Юлия
Котова Юлия
Спасибо тoмy, ктo пoкaзал мнe этот пpекрасный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁040yhl Прocто пpойдя пpостoй опpос полyчилa пoчти пoлугoдoвую зaрплaту)) Пользyйтecь, покa ecть вoзмoжность=)
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Бирюкова Елена
Бирюкова Елена
Спacи6o всем тем, кто пoказал мне чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁agz22a Пpocто пpoйдя опроc получилa почти пoлyгoдовую зapплатy)) Пользyйтecь, пoка eсть возмoжность=)
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украинцы очень расстраиваются, что Россия клала с прибором на то, что для украинцев священно, а именно на Запад. Да как они могут, эти кляти маскали?
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