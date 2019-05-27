Россия не выполнила требование Трибунала ООН по пленным украинским морякам: все подробности

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.
Как сообщил в Facebook координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, суд в Москве в понедельник, 27 мая, рассмотрел последние восемь апелляционных жалоб и не удовлетворил их.
"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - рассказал адвокат.
"Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года", - добавил Полозов.
Суд над украинскими моряками в Москве
Facebook Айдера Азаматова
Адвокат Эмиль Курбединов рассказал о том, что в ходе заседания суда в зал по неизвестным причинам привели собаку.
"Зачем? Это еще больше напоминало какой-то абсурд! Под лай собаки (ротвейлер) мы еле пообщались со своими подзащитными. Хамское (как всегда) поведение конвоя, собака, закрытое заседание без надлежащих оснований и прокурор, все это поддерживающий, конечно дополняли друг друга и все вместе создавало ту еще картину", - возмутился он.
Адвокат Айдер Азаматов добавил, что "защита моряков продолжит работу по их освобождению и сделает все необходимое для возвращения их на родину".
Суд над украинскими моряками в Москве
Facebook Эмиля Курбединова
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и будут возвращены украинские моряки и корабли.
"В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
По ее словам, украинские дипломаты направят главам внешнеполитических ведомств многих мировых стран письма с просьбой потребовать от России выполнения решения Трибунала по освобождению пленных.
Пленные моряки
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
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