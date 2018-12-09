"Россия – не враг Украины": у Путина разозлились из-за мощного призыва Порошенко

Россия не является врагом Украины, а президент Петр Порошенко "будоражит общественное мнение", призывая Запад запретить судам РФ вход в европейские и американские порты.

Это "очередная провокация", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет RT.

"Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами. Там, наверное, задач побольше. Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным!" — заявил Джабаров.

Он выразил уверенность, что Запад проигнорирует призыв украинского президента.

"Его (Порошенко. – Ред.) голубая мечта – вооруженный конфликт между нашими странами, но, думаю, этого он никогда не дождется", – утверждает парламентарий.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что российским судам нужно запретить вход в европейские и американские порты из-за агрессии против Украины, потому что Кремль таким образом противостоит всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

3 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что движение частично восстановилось.Однако позже руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко пояснил, что блокада украинских портов продолжается в "ручном режиме", а некоторые судна ожидают разрешения на проход с ноября.

7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов. После этого министр инфраструктуры рассказал, что суточный простой каждого пятого корабля оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.