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"Россия – не враг Украины": у Путина разозлились из-за мощного призыва Порошенко

6.1тЧитать материал на украинском

Россия не является врагом Украины, а президент Петр Порошенко "будоражит общественное мнение", призывая Запад запретить судам РФ вход в европейские и американские порты.

Это "очередная провокация", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет RT.

"Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами. Там, наверное, задач побольше. Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным!" — заявил Джабаров.

Он выразил уверенность, что Запад проигнорирует призыв украинского президента.

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"Его (Порошенко. – Ред.) голубая мечта – вооруженный конфликт между нашими странами, но, думаю, этого он никогда не дождется", – утверждает парламентарий.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что российским судам нужно запретить вход в европейские и американские порты из-за агрессии против Украины, потому что Кремль таким образом противостоит всему миру.

"Россия – не враг Украины": у Путина разозлились из-за мощного призыва Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

3 декабря министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что движение частично восстановилось.Однако позже руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко пояснил, что блокада украинских портов продолжается в "ручном режиме", а некоторые судна ожидают разрешения на проход с ноября.

7 декабря стало известно, что в Керченском проливе застряли 140 судов. После этого министр инфраструктуры рассказал, что суточный простой каждого пятого корабля оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийская военная угроза
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Керченский пролив
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
А мы так и поняли, что если эрэфия убила у нас несколько тысяч человек, то это всего лишь проявление братской дружбы с ее стороны: не миллионы же убили, в самом деле. И заложников захватили совсем чуть-чуть. И процент оттяпанных территорий тоже так себе. Словом, сплошные проявления любви - вроде сотен танков на Донбассе и вокруг него...
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Павлов Дмитрий, на вас, ущербная русня... закончилась глина у Бога, и он слепил вас из ГОВНА !
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Михайлов Сергей, До завтра мы друзья.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Подхуйловые козлы удивлялись как могли Но никак не помогло, НАТО здесь хуйлу назло)))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ильчук Андрей, 100% в тютельку ! ЗАПИСАНО в блокнот !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Есть такие ДАУНЫ, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, уебаны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёбаный колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, палкой траханы навеки !
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