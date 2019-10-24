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24 октября • обновлено в 09:36
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Россия не отпустит Януковича? Озвучен прогноз о "реванше" в Украине

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Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович вряд ли вернется в Украину. А вот его бывшие соратники – вполне возможно.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский политик Тарас Чорновил. "Не думаю, что россияне его отпустят. Янукович может начать говорить, а существуют вещи, которые ему говорить не нужно", – объяснил он.

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При этом Чорновил не исключил вероятности возвращения в Украину многих членов команды Януковича.

Он напомнил, что дела против них перешли от Генеральной прокуратуры частично в НАБУ (экономического характера), а частично – в Государственное бюро расследований (по расстрелам на Майдане, прямому бандитизму и т.д.).

"ГБР уже показали, что хотят амнистировать всех тех… Опосредованно показали. Через открытие уголовных производств против Порошенко и против Парубия. Они показали, какая у них политическая ориентация. Директор ГБР Роман Труба (своими заявлениями. – Ред.) показывает, что люди, которые вышли на Майдан – они бандиты. А люди, которые в них стреляли, которые давали команды – они нормальные…", – заявил политик.

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Чорновил предположил, что такая политика ГБР может создать предпосылки для возвращения многих людей из так называемой "семьи" Януковича.

"Очень многих. А вот если зачистят НАБУ, я думаю, они вернутся все. Кроме самого Януковича. Не думаю, что россияне его отпустят", – отметил он.

Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича

Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016-го адвокат экс-президента заявил, что Янукович получил временное убежище в России.

  • В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

  • Защитники экс-президента потребовали отменить приговор Оболонского суда, их жалобы принял к рассмотрению Апелляционный суд Киева. 23 сентября 2019 года адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович собирается вернуться в Украину.

  • 24 сентября Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против Януковича, которые были наложены в 2018 году.

  • Однако бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года.

Стоит добавить, что в конце августа в Украину неожиданно вернулась Раиса Богатырева – бывшая соратница и экс-министр Януковича, которую подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Богатыреву задержали прямо в аэропорту. Печерский райсуд Киева взял Богатыреву под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

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Виктор Янукович Тарас Чорновил
Место
Украина
Тег
приговор Януковичу
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