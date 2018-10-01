''Россия не может смириться'': у Порошенко ответили на скандальный иск из-за автокефалии для Украины

Россия не может смириться с правом граждан Украины на собственную церковь, чему свидетельствует иск против президента Украины Петра Порошенко.

Об этом написал пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Таким образом он отреагировал на то, что общественная организация "Неправительственная организация верховенства права" подала в суд на Порошенко за вмешательство в дела церкви из-за обращения ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви Томоса.

"Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд появились. В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национальной безопасности. В такой ситуации это не право, а обязанность президента действовать. А вот бездействие было бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить", – написал он.

Так, по данным пресс-службы суда, открыто производство по административному делу и назначено подготовительное заседание на 13 ноября.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября стало известно, что Вселенский Патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве в лице епископов из США и Канады для подготовки к предоставлению УПЦ КП автокефалии.

Сразу после этого РПЦ заявила, что ее отношения с Константинополем зашли в тупик, а над всем православным миром нависла "реальная угроза".

Тем временем предстоятель УПЦ КП Филарет выразил уверенность в том, что единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года.

23 сентября Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право". Позже украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк предположил, что это случится не раньше ноября.