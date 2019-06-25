Россия не изменила планов захватить Украину: Порошенко сделал заявление

Российская Федерация не скрывает своих агрессивных планов в отношении Украины, и война на Донбассе продолжается.

Об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украинское государство, заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления во львовском Музее освободительной борьбы Украины, где 25 июня состоялся "День рождения Героев АТО".

Петр Порошенко Пресс-служба "Европейской солидарности"

"У нас нет мира, у нас есть война. К сожалению, сейчас многие забыли об этом, потому что мы очень тщательно защищали от чувства, что в стране есть война за то, чтобы сохранилась Украина. Это украинские Герои – наши воины – разрушили планы Путина на создание Новороссии, Малороссии, планы разорвать страну. Это они стеной стали для того, чтобы сохранить наш суверенитет, остановить врага на Донбассе. Если бы они его не остановили – неизвестно, где бы он был. Или в Киеве, или во Львове. Многие забыли о том, что агрессор абсолютно никак не изменил планы захватить Украину", – заявил пятый президент Украины.

Порошенко напомнил, что именно в эти дни пять лет назад он подписал приказ о контрнаступлении, благодаря которому украинские военные освободили две трети оккупированного Донбасса.

Петр Порошенко Пресс-служба "Европейской солидарности"

"В результате приказа мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса! Не только Мариуполь, Краматорск, Константиновку, Славянск, Лисичанск, Северодонецк. Две трети Донбасса были освобождены, и возвращен украинский флаг усилиями именно украинских героев!" – подчеркнул он.

Порошенко поблагодарил семьи погибших Героев и отметил, что жертвы войны за свободную суверенную Украину не должны быть напрасными.

"Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. От отношения народа к героям зависит, имеет ли нация право на будущее – или нет. Сейчас, за последний месяц мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию – они собираются ее сокращать, обрезать финансирование и давать приказ о запрете стрелять в ответ. Мы не дадим нанести армии удар в спину. Сейчас нам надо всем объединиться для того, чтобы не дать разрушить память о них – о почти трех тысячах воинов, отдавших жизни, защищая страну против российской агрессии", – подчеркнул председатель партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко отреагировал на голосование ПАСЕ за возвращение российской делегации. Он отметил, что в ближайшее время задействует свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупацию Донбасса" не распространился дальше.

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