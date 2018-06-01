Россия не готова идти в наступление - Пионтковский

Россия не готова пойти в крупномасштабное военное наступление на Украину, поскольку за ним последует усиление санкций со стороны США и Европы, что может стать смертельным для Москвы.

Об этом в интервью "Апострофу" высказался российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По словам эксперта, у конфликта на Донбассе есть определенная динамика, которую можно отследить вне зависимости от политических решений.

"Что касается Путина, то я не думаю, что он готов к крупномасштабному вторжению в Украину, потому что за этим будет резкое усиление санкций против него. Тем более, что заигрывания Европы не имеют особого значения. Серьезные вопросы для российской экономики и персонально для российской клептократии – это отношение США и американские санкции. И могу доложить из Вашингтона, что на американском фронте ничего не изменилось", - подчеркнул Пионтковский.

Он отмечает, что даже президент США Дональд Трамп со своей необъяснимой привязанностью к Путину не сможет замедлить введение тех или иных санкций.

"Но в противовес Трампу есть единодушная решительность военно-политического истеблишмента, чтобы твердо противостоять Путину", - подытожил политолог.

Напомним, ранее Пионтковский назвал слабые места Путина.