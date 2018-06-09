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Россия не допустила ООН к проверке тюрем в аннексированном Крыму

1.4тЧитать новость на украинском

Специальный докладчик ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер не смог попасть в тюрьмы аннексированного Крыма.

По его словам, он не смог посетить пенитенциарные учреждения полуострова, так как по условиям российских властей визит должен был проходить в рамках "процедур, предусмотренных для официального посещения национальной территории РФ", передает "Радио Свобода".

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Мельцер подчеркнул, что ему известны факты нарушения прав заключенных в крымских тюрьмах, в том числе массовое этапирование из Крыма на территорию РФ. Об этом рассказали жертвы жестокого обращения силовиков, которые покинули захваченный полуостров.

В то же время, спецдокладчик со своей командой в период с 20 мая по 8 июня посетили тюрьмы, которые находятся на подконтрольной Украине территории. По словам Мельтцера, он получил беспрепятственный доступ ко всем пенитенциарным учреждениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в Черновицком СИЗО случился бунт арестованных, которые заявляют о побоях и пытках со стороны конвоиров.

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Тема
Аннексия Крыма
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