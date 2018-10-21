Россия нашла замену ''русскому миру'' – украинский историк

Пропаганда идей "русского мира" сегодня в России отходит на второй план. Вместо нее кремлевские идеологи начали "делить планету на части".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV историк Андрей Плахонин. Он обратил внимание на пропажу из информационного поля главных идеологов "русского мира".

"Если следить за российскими СМИ, то уже начали забывать, кто такой Константин Дугин, кто такой Александр Проханов. Эти люди отошли на берега общественно-политической дискуссии. Работает Валдайский клуб, но они постепенно переходят от тех пунктов, которые мы связываем с "русским миром", на глобальные политические выводы. Россия, они считают, состоялась как один из полюсов мира, и они уже делят планету на части", - заявил эксперт.

По его словам, возникшая в 19 столетии идеология "русского мира" мешает более глобальным планам РФ.

"С одной стороны, она якобы выглядит имперской, с другой – в ней заложен элемент, который уничтожает империю - это национализм… "Русский мир" - националистический, когда одна национальность поглощает другую. В конце концов, национальная составляющая "русского мира" уничтожила Российскую империю. Когда они эту идеологию ввели при Николае Первом, в ответ началось национальное возрождение, в том числе в Украине", - напомнил историк.

При этом Плахонин отметил, что Кремль продолжает использовать "русский мир" лишь в качестве аргумента для "защиты русскоязычного населения".

"Идеология все время трансформируется, они в поиске… Когда у Путина спрашивали, какая идеология в России, он несколько раз отвечал – патриотизм. Это намного шире, чем "русский мир", - добавил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее эксперт Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко рассказал, как Россия сменила акценты в гибридной войне против Украины.