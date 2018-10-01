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Россия может ударить с неба: Порошенко сделал пугающее заявление

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Россия может устроить массивные авиационные нападения на Украину как следующий шаг агрессии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что учитывая угрозу, Украина ищет возможности приобрести противовоздушную защитную систему.

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"Путин и Россия должны понимать, какую высокую цену они будут платить в случае принятия решения о пересечении еще одной красной линии и атаки моей территории", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил важность передачи США Украине "Джавелинов" и патрульных кораблей.

"Это поможет нам решить другую проблему, а именно намерение России оккупировать Азовское море", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину "более европейской".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Я так и не понял, Путин уже напал, или во-вот нападёт?)
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Типичная мания преследования, осеннее обострение. Такое же,как у Мосийчука. Если не лечить-может выпрыгнуть из окна. Как пример- министр обороны США и министр военно-морского флота Джеймс Винсент Форрестол с криками "Русские идут!" выпрыгнул в окно с 16-го этажа.
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Галкина Елена
Галкина Елена
Вот так открытие! Видно - с утречка...
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