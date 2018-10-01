Россия может ударить с неба: Порошенко сделал пугающее заявление

Россия может устроить массивные авиационные нападения на Украину как следующий шаг агрессии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что учитывая угрозу, Украина ищет возможности приобрести противовоздушную защитную систему.

"Путин и Россия должны понимать, какую высокую цену они будут платить в случае принятия решения о пересечении еще одной красной линии и атаки моей территории", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил важность передачи США Украине "Джавелинов" и патрульных кораблей.

"Это поможет нам решить другую проблему, а именно намерение России оккупировать Азовское море", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот сделал Украину "более европейской".