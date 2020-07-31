Россия может начать войну в Черном море: эксперт оценил вероятность

В конце сентября или в октябре вероятность начала военных действий со стороны России в Черном море составляет 70-80%.

Как сообщил Укринформ, об этом заявил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко. По его словам,Украина должна обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" этот регион на несколько лет.

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", – отметил Клименко.

Такими факторами он назвал концентрацию военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ 2020" и местные выборы в Украине.

"Октябрь – это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а эти местные общины у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", – заявил эксперт.

По его мнению, ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами.

"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск – Ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", – отметил Клименко.

Также он подчеркнул, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с "авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия может напасть на юг Украины, так же, как она атаковала Грузию в 2008 году – воспользовавшись президентскими выборами в США. Такое мнение высказал бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.