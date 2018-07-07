"Путину нужна вся Украина": журналист сравнил Россию с гопником

Сложности с обменом украинских заложников Кремля заключаются в том, что Россия в этом вопросе выдвигает Украине политические требования.

Об этом в эфире ObozTV заявил блогер и журналист Кирилл Сазонов.

"Все это отребье, которое вербовалось воевать на Донбасс, захвате Крыма, оно для Кремля никакой ценности не представляет. Они хотят в обмен на наших заложников политические уступки", - считает он.

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"В первую очередь тот вариант, который неофициально по всем каналам Киеву транслируется, это де-факто Киев признает оккупацию Крыма, Россия уходит из Донбасса, Запад снимает санкции. Вот такая трехсторонняя сделка", - добавил блогер.

При этом Сазонов уверен, что Киев на это не согласится.

"Во-первых, на Донбассе Россия не собирается прекращать подрывную деятельность, во-вторых, это будет предательство по отношению к всем жителям Крыма и крымским татарам, против которых развернут настоящий геноцид. В-третьих, это гопник. Каждый раз, когда ты идешь из школы он требует 10 копеек и если ты не даешь, он бьет тебе морду. Если ты дашь ему 10 копеек, это не значит, что твои проблемы прекратятся. Завтра он придет и будет просить 20. Путину Донбасс не нужен, ему нужна вся Украина. Россия не видит свою империю без Украины. Вот в этом проблема", - констатировал журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне адвокат украинского режиссера Олега Сенцова обнародовал документы, свидетельствующие о том, что нынешний депутат нелегитимной Госдумы РФ и бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская лично принимала участие в аресте Сенцова.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.