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''Россия изолирована и заплатит'': Порошенко в Брюсселе анонсировал чрезвычайно важные решения для Украины

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Президент Украины Петр Порошенко прибыл 12 декабря в Брюссель для переговоров с европейскими лидерами накануне саммита Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба главы государства, перед отлетом он сообщил, что на мероприятиях будут приниматься чрезвычайно важные решения, (чтобы посмотреть выступление Порошенко до отлета, проскрольте до конца страницы).

"Буду бороться за то, чтобы они были наполнены реальным и конкретным содержанием. Это и решение, в котором очень сомневались полгода назад, что удастся продлить санкции против РФ. Сейчас я уже твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительный аргумент для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и Азовский пакет", – отметил президент.

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По его словам, должна быть отражена позиция относительно ответственности России и определение ее действий как акта агрессии и попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива.

''Россия изолирована и заплатит'': Порошенко в Брюсселе анонсировал чрезвычайно важные решения для Украины

"Нам сейчас надо делать максимум из того, что от нас зависит. С одной стороны для того, чтобы резко усилить возможности Вооруженных Сил Украины. А с другой стороны – укрепить международную солидарность вокруг Украины для того, чтобы агрессор четко понимал, что чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность и тем больше заплатит Российская Федерация как страна-агрессор за совершенные безответственные агрессивные действия по отношению к нашему государству", – отметил он.

''Россия изолирована и заплатит'': Порошенко в Брюсселе анонсировал чрезвычайно важные решения для Украины

Пресс-служба президента Украины

Перед встречей с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Еврокомиссии Порошенко приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции Достоинства, которые совершены более чем за все предыдущие годы независимости", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко и Дональд Туск

Петр Порошенко и Дональд Туск

twitter / Святослав Цеголко

Он также пояснил, что это очень важный сигнал о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС.

"Как и подтверждение непоколебимой позиции Европарламента в поддержку территориальной целостности Украины с решительным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Считаю такую позицию Европарламента свидетельством твердой поддержки Украины в продолжающейся борьбе нашего народа за свой европейский выбор и результатом беспрецедентного уровня отношений между Украиной и ЕС", – резюмировал президент.

Как сообщает "Европейская правда", лидер государства также выразил уверенность, что Россия уже изолирована.

"Эти четкий акт агрессии Российской Федерации против независимой и суверенной Украины и реакция всего мира уже абсолютно четкая: Россия полностью находится в изоляции", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию, предусматривающую расширение санкций против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.

''Россия изолирована и заплатит'': Порошенко в Брюсселе анонсировал чрезвычайно важные решения для Украины

Депутаты выставили РФ ультиматум, согласно которому Кремль должен срочно отпустить захваченных моряков и разблокировать судоходство в Азовском море. В противном случае Европарламент порекомендовал Евросоюзу применить санкции.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоДональд Туск
Место
БельгияБрюссель
Тег
ЕС
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он с этим государством как дурак с писаной торбой, один в один. И ведь Конституция Украины провозгласила что власть принадлежит НАРОДУ, а не государству которое этот народ, чтобы оно служило ему создал. Но пепе как вождь государственных чиновников игнорируя нормы Конституции Украины в отношении того, что власть это народ настолько что для народа даже определения не имеет озабочен исключительно государством, лицемерие из него так и прет, но нехай проработает, уважение к нему такое, какое и он народу оказал
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Повышение цены на газ и отопление?
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