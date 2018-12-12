''Россия изолирована и заплатит'': Порошенко в Брюсселе анонсировал чрезвычайно важные решения для Украины

Президент Украины Петр Порошенко прибыл 12 декабря в Брюссель для переговоров с европейскими лидерами накануне саммита Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба главы государства, перед отлетом он сообщил, что на мероприятиях будут приниматься чрезвычайно важные решения, (чтобы посмотреть выступление Порошенко до отлета, проскрольте до конца страницы).

"Буду бороться за то, чтобы они были наполнены реальным и конкретным содержанием. Это и решение, в котором очень сомневались полгода назад, что удастся продлить санкции против РФ. Сейчас я уже твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительный аргумент для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и Азовский пакет", – отметил президент.

По его словам, должна быть отражена позиция относительно ответственности России и определение ее действий как акта агрессии и попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива.

"Нам сейчас надо делать максимум из того, что от нас зависит. С одной стороны для того, чтобы резко усилить возможности Вооруженных Сил Украины. А с другой стороны – укрепить международную солидарность вокруг Украины для того, чтобы агрессор четко понимал, что чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность и тем больше заплатит Российская Федерация как страна-агрессор за совершенные безответственные агрессивные действия по отношению к нашему государству", – отметил он.

Пресс-служба президента Украины

Перед встречей с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Еврокомиссии Порошенко приветствовал принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции Достоинства, которые совершены более чем за все предыдущие годы независимости", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко и Дональд Туск twitter / Святослав Цеголко

Он также пояснил, что это очень важный сигнал о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС.

"Как и подтверждение непоколебимой позиции Европарламента в поддержку территориальной целостности Украины с решительным осуждением продолжающейся российской агрессии против нашего государства. Считаю такую позицию Европарламента свидетельством твердой поддержки Украины в продолжающейся борьбе нашего народа за свой европейский выбор и результатом беспрецедентного уровня отношений между Украиной и ЕС", – резюмировал президент.

Как сообщает "Европейская правда", лидер государства также выразил уверенность, что Россия уже изолирована.

"Эти четкий акт агрессии Российской Федерации против независимой и суверенной Украины и реакция всего мира уже абсолютно четкая: Россия полностью находится в изоляции", – заявил он.

Відбуваю з робочим візитом до Брюсселя, де відбудуться надзвичайно важливі зустрічі для України. Буду боротися за те, щоб вони були наповненні реальним та конкретним змістом. pic.twitter.com/Qpan0r2jvZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 грудня 2018 р.

Вітаю ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.



Вдячний євродепутатам за визнання значного прогресу України на шляху євроінтеграційних реформ з часу Революції Гідності, яких здійснено більше ніж за усі попередні роки незалежності. pic.twitter.com/bvoIA4Yq19 — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 грудня 2018 р.

Надзвичайно важливий сигнал про визнання перспективи членства України в ЄС згідно ст. 49 Договору про ЄС. Як і підтвердження непохитної позиції Європарламенту на підтримку територіальної цілісності України із рішучим засудженням триваючої російської агресії проти нашої держави — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 грудня 2018 р.

Вважаю таку позицію Європарламенту свідченням твердої підтримки України у триваючій боротьбі нашого народу за свій європейський вибір та результатом безпрецедентного рівня відносин між Україною та ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 грудня 2018 р.

Президент проводить зустріч з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та керівництвом Єврокомісії.



Петро Порошенко привітав ухвалення Європарламентом доповіді про виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. pic.twitter.com/6UUjIiK2wD — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию, предусматривающую расширение санкций против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море.

Депутаты выставили РФ ультиматум, согласно которому Кремль должен срочно отпустить захваченных моряков и разблокировать судоходство в Азовском море. В противном случае Европарламент порекомендовал Евросоюзу применить санкции.