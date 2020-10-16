Россия изменила тактику на переговорах в ТКГ, – дипломат

Российская Федерация на переговорах в Трехсторонней контактной группы по Донбассу пытается убедить, якобы она не является стороной военного конфликта.

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Дипломат отметила, такую тактику Россия начала применять особенно усиленно на последних встречах ТКГ.

"Выделю одну вещь, которая в целом не нова, но в последнее время стала гораздо заметнее: то, как Россия пытается сделать шаг назад и убедить всех, будто она не является частью "тройки". Что, мол, переговоры ведут ОБСЕ, Украина и сепаратисты. Это неправда, но сейчас они взялись продвигать это везде – и мы им постоянно напоминаем, что в Минскую группу входит Россия, а не сепаратисты. Что Россия является стороной конфликта и согласилась участвовать в его решении – и мы ждем от нее именно этого", – подчеркнула она.

Фельдгузен добавила, что наша страна стала более активно участвовать в переговорах: "раньше порой было впечатление, что Украина просто реагирует на действия РФ".

Также она исключила возможность присоединения Германии и Франции к переговорам в ТКГ.

"Нет, такая схема не будет работать. В ТКГ входят представители ОБСЕ, России и Украины, и я не думаю, что моим коллегам из Парижа или Берлина вообще есть смысл там быть. Да, порой они приезжали в Минск, чтобы почувствовать атмосферу – особенно это требовалось новым коллегам, которые начинали заниматься этой темой в МИД – но это были визиты не для участия в "Минске", а для того, чтобы "почувствовать" его. Но их роли в заседаниях ТКГ быть не может", – подытожила посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос объяснил, почему позиция Украины в ТКГ проигрышная.