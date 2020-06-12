Россия использует похищенного в Крыму военного ВСУ для шантажа – адвокат

Россия не вернет в ближайшее время украинского военного Евгения Добринского, которого около административной границы оккупированного Крыма похитила ФСБ РФ.

Об этом в комментарии "Гордону" рассказал российский адвокат Николай Полозов. По его мнению, Россия будет использовать украинца для шантажа.

"В России решение принимается исходя не из юридических обстоятельств, а из политических. Власти РФ рассматривают Крым как полигон для пополнения обменного фонда, формирования некоего списка лиц, которых впоследствии можно передать Украине на тех или иных условиях. И здесь Кремль будет исходить исключительно из своих интересов", – рассказал юрист.

ФСБ похитила украинского военного Евгения Добринского

Полозов добавил, что Москва может использовать украинских заложников для шантажа. Добринский также может войти в список на обмен пленными.

"Но остается вопрос: что взамен потребует Москва? Нужно понимать, что для Кремля есть ряд актуальных вопросов по Крыму, в том числе водоснабжение. В связи с катастрофической ситуацией с запасами воды из-за засухи, водохранилища там заполнены максимум на треть. Если лето будет жарким, вопрос воды может стать остро, и я не исключаю, что Кремль может увязать вопрос освобождения удерживаемых лиц с решением своих политических и экономических вопросов. Тогда Добринский может стать еще одним заложником, средством, которое российские власти используют для шантажа Украины", – пояснил он.

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