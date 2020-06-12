Россия использует похищенного в Крыму военного ВСУ для шантажа – адвокат

Россия не вернет в ближайшее время украинского военного Евгения Добринского, которого около административной границы оккупированного Крыма похитила ФСБ РФ.
Об этом в комментарии "Гордону" рассказал российский адвокат Николай Полозов. По его мнению, Россия будет использовать украинца для шантажа.
"В России решение принимается исходя не из юридических обстоятельств, а из политических. Власти РФ рассматривают Крым как полигон для пополнения обменного фонда, формирования некоего списка лиц, которых впоследствии можно передать Украине на тех или иных условиях. И здесь Кремль будет исходить исключительно из своих интересов", – рассказал юрист.
ФСБ похитила украинского военного Евгения Добринского
Полозов добавил, что Москва может использовать украинских заложников для шантажа. Добринский также может войти в список на обмен пленными.
"Но остается вопрос: что взамен потребует Москва? Нужно понимать, что для Кремля есть ряд актуальных вопросов по Крыму, в том числе водоснабжение. В связи с катастрофической ситуацией с запасами воды из-за засухи, водохранилища там заполнены максимум на треть. Если лето будет жарким, вопрос воды может стать остро, и я не исключаю, что Кремль может увязать вопрос освобождения удерживаемых лиц с решением своих политических и экономических вопросов. Тогда Добринский может стать еще одним заложником, средством, которое российские власти используют для шантажа Украины", – пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В районе полуострова Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.
Им оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Сослуживцы украинского воина уверены, что он не мог сам перейти на сторону противника.
Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь и рассказал побратиму, что его вывезли в оккупированный Крым.
2 июня российские пограничники обвинили похищенного воина ВСУ в незаконном пересечении границы.
В тот же день ФСБ РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российскими спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.
В Крыму арестовали украинского воина, похищенного ФСБ.
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