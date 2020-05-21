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21 мая • обновлено в 19:09
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Россия использует пандемию для нарушения прав крымчан: МИД выступил с резким заявлением

1.8т
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили об ухудшении ситуации с правами человека в аннексированным Россией Крыму на фоне пандемии COVID-19.

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В заявлении МИД, опубликованном 21 мая на сайте ведомства, сказано, что Россия использует обострение гуманитарной ситуации, чтобы нарушать права и свободы крымчан.

Россия использует пандемию для нарушения прав крымчан: МИД выступил с резким заявлением

"Несмотря на свои обязанности как оккупационного государства об охране здоровья населения, определенные международным гуманитарным правом, Российская Федерация использует обострение гуманитарной ситуации как дымовую завесу исключительно для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан", – подчеркнули в ведомстве.

В качестве примера приводится указ российского президента Владимира Путина о лишении граждан Украины права собственности на землю в Крыму.

Отмечается, что РФ уже более трех лет игнорирует приказ Международного суда ООН, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Также в МИД напомнили о продолжении практики вручения так называемых "предостережений об экстремистской деятельности", а также о судебных процессах, политически и религиозно мотивированном лишении свободы, преследовании общественных активистов.

"Призываем международное сообщество усилить совместные усилия для развенчания мифов российской пропаганды, которая является элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств", – подчеркнули в ведомстве, добавив, что блокирование Россией надлежащего и беспрепятственного доступа международных мониторинговых миссий на полуостров является неприемлемым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина выступила с заявлением по поводу реакции МИД РФ на годовщину вступления в должность президента Владимира Зеленского. Внешнеполитическое ведомство Украины назвало это очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела государства и навязать искаженные интерпретации реальности.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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