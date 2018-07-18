"Россия исчезнет": в ПАСЕ рассказали, почему Путин держит Украину в заложниках

Президент России Владимир Путин держит Украину в заложниках, потому что государство обустраивает собственную экономическую систему.

"Мне лично безразлично, что господин Путин сказал господину Трампу. Давайте посмотрим, 50-80% преступников на суде не признают собственную вину. Потому ожидать, что он скажет: "Извините, это я действительно дал команду, но не доглядел". Извините, я в это не верю", – сказал народный депутат от фракции "Народный фронт", вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский в эфире программы "Інфовечір" на "5 канале".

Он отметил, что есть четкие факты, и речь идет не о Российской Федерации. Нардеп пояснил, почему Путин держит Украину в заложниках.

"Потому что, если Украина обустроит собственную экономическую систему хотя бы до уровня Польши, будет переворот, покушение на господина Путина, Россия исчезнет. Потому что люди там начнут спрашивать: почему украинцы, которые наши братья, живут прекрасно и получают нормальную зарплату, и почему мы, россияне, получаем удовольствие от того, что водка подешевела", – отметил он.

Георгий Логвинский скриншот

По словам Логвинского, если европейские партнеры будут чувствовать, что Россия является их угрозой, а Украина их защищает, тогда они смогут действовать жестко и бескомпромисно. По мнению нардепа, в таком случае произойдет коллапс для России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил после встречи с Трампом, что они обсудили "новые идеи" по урегулированию ситуации в Украине. В связи с этим, Киев потребовал от Вашингтона объяснений.