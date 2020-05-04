Россия и Украина не помирятся еще долго: дипломат назвал причину агрессии Путина

Внешняя экспансия является едва ли не естественной чертой существования России, поэтому российско-украинская война рано или поздно должна была состояться, и Украине надо быть готовой к долгосрочному противостоянию.

Об этом в интервью "Главкому" заявил чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый. По его словам, агрессивные действия Кремля в отношении Украины были исторически обусловлены развитием авторитарной страны, которая ищет свои корни еще в Российской империи.

"Наш конфликт с Россией длился всегда и, к сожалению, будет продолжаться еще долго. Джон Маккейн называл РФ бензоколонкой, которая только притворяется страной. С одной стороны, это так. Но с другой – одни только цены на энергоносители не изменят настроения российской верхушки. Изменят ли они в ближайшее время самую верхушку? Пожалуй, тоже нет. Ведь они, понимая риски от снижения цены на нефть и на газ, закладывали определенные меры предосторожности и подушки безопасности в виде так называемого фонда народного благосостояния и Резервного фонда", – пояснил он.

Чалый назвал причину агрессии Путина относительно Украині

Дипломат убежден, что указанной "подушки" стране-агрессору хватит не на один месяц, ведь это достаточно длительный ресурс в условиях большой лояльности и терпимости самих россиян. В то же время подчеркнул, что пандемия отбирает у России много ресурсов и экономический кризис затронет ее население. Украине же нужно ждать, как на это отреагирует российское гражданское общество.

"Пока их устраивает, как ими управляют. Поэтому завершить войну с Россией без того, чтобы сама Россия прекратила военные действия, невозможно. Мы не можем пройти победным маршем по Красной площади, но имеем право на самооборону, можем заставить агрессора отступить с нашей земли и восстановить свою территориальную целостность", – добавил Чалый.

Он напомнил, что Россия продолжает концентрировать ресурсы и мощные группировки на украинских границах, усиливая свои позиции в Черном море, противодействуя свободе мореплавания, нарушая множество норм международного права.

"Но на нашей стороне правда и международная поддержка, которая была создана еще при предыдущей власти. И ключевая задача нынешнего президента – удержать эту солидарность, не пойти по ложному пути легких решений, которые непременно приведут лишь к капитуляции. Россия любит односторонние действия, а не компромиссы, а руководство РФ воспринимает слабость оппонента как приглашение к активным действиям", – подытожил Чалый.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего украинского дипломата Дмитрия Чекалкина, президент России Владимир Путин хотел захватить по меньшей мере девять областей Украины, когда начал военную агрессию против нее еще в 2014 году.

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