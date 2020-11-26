Россия хочет минимизировать роль "нормандской четверки" в решении вопроса по Донбассу, – Гармаш

Россия хочет обсуждать вопрос по Донбассу только в рамках Трехсторонней контактной группы и минимизировать роль "нормандской четверки".

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил представитель ОРДО в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, цель Москвы – субъектизировать ОРДЛО.

"Пусть Россия представит свой план, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов", – отметил Гармаш.

Но, по его мнению, Москва не хочет брать на себя ответственность, потому что ее цель – не решение конфликта.

"Россия хочет субъектизировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а для снижения роли "нормандской четверки". Чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке, в ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", – пояснил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.

При этом во время переговоров российская сторона настаивала на рассмотрении документа, поданного "Л/ДНР", чем вызвала гнев со стороны обычно спокойного Кравчука.