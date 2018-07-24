Россия хочет дружить с Украиной: Портников озвучил условия Кремля

Президент России Владимир Путин действительно хочет урегулировать отношения с США и Украиной. Однако мотивом для этого выступает достаточно меркантильный интерес.

Такую точку зрения выразил журналист Виталий Портников в интервью для Newsader. По его мнению, Россия жаждет уменьшения международного экономического давления, потому что это наносит ущерб ее олигархату.

Также он отметил, что у РФ есть свое видение налаживания "дружбы" с Украиной. Портников считает, что это вызвано необходимостью снижения постоянных затрат на вооруженное противостояние.

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"Но при этом есть несколько условий, которые должны быть выполнены. Одно из этих условий — это восстановление российского влияния в Украине. Второе условие — чтобы территории, оккупированные Россией, остались под ее контролем, и речь идет не только о Донбассе, но и о Крыме", ― заявил журналист.

Он напомнил, что подобная концепция для РФ не является новой. В этой стране испокон веков считают, что территории, однажды занятые войсками России, уже не могут быть возвращены.

Как писал OBOZREVATEL, Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может стать для президента России Владимира Путина "худшим из врагов".