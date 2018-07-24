МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

Россия хочет дружить с Украиной: Портников озвучил условия Кремля

3.6тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин действительно хочет урегулировать отношения с США и Украиной. Однако мотивом для этого выступает достаточно меркантильный интерес.

Такую точку зрения выразил журналист Виталий Портников в интервью для Newsader. По его мнению, Россия жаждет уменьшения международного экономического давления, потому что это наносит ущерб ее олигархату.

Также он отметил, что у РФ есть свое видение налаживания "дружбы" с Украиной. Портников считает, что это вызвано необходимостью снижения постоянных затрат на вооруженное противостояние.

Новости
Белый дом назвал единственную договоренность Трампа и Путина

"Но при этом есть несколько условий, которые должны быть выполнены. Одно из этих условий — это восстановление российского влияния в Украине. Второе условие — чтобы территории, оккупированные Россией, остались под ее контролем, и речь идет не только о Донбассе, но и о Крыме", ― заявил журналист.

Он напомнил, что подобная концепция для РФ не является новой. В этой стране испокон веков считают, что территории, однажды занятые войсками России, уже не могут быть возвращены.

Как писал OBOZREVATEL, Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может стать для президента России Владимира Путина "худшим из врагов".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
16
17
Смешно
3
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Хрен тебе на рыло, падло!
Ответить
1
0
Макс
Макс
Забагато хочет, наволоч
Ответить
1
0
Asya Vet
Asya Vet
Другими словами Путин все также хочет войны.
Ответить
2
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Asya Vet, другими словами на Украине каждый журнал юга "эксперт"
Ответить
0
1

Наши блоги