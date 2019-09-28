"Россия – ГУЛАГ": суть режима Путина раскрыли в яркой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал новую карикатуру, в которой раскрыл суть режима президента России Владимира Путина.
Петренко опубликовал ее на своей странице в Twitter. На рисунке можно увидеть ноги человека в форме с оружием, залитые кровью.
Мужчина стоит на возвышении с кровавой надписью: "Можем повторить".
"Россию также невозможно представить без ГУЛАГа, как США без Macdonald's", – подписал карикатуру Петренко.
#Россию также невозможно представить без #ГУЛАГ'а,— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) 28 вересня 2019 р.
как #США без #Macdonald's..https://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/yuZ4LnEDzR
Напомним, что орган ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) являлся подразделением НКВД СССР, которое руководило системой исправительно-трудовых лагерей в 1934—1960 годах.
ГУЛАГ был одним из главных органов системы политических репрессий СССР.
"Вся Россия – один сплошной ГУЛАГ", – прокомментировал карикатуру юзер с красноречивым ником "Дима Медведев".
Скриншот
twitter.com/PetrenkoAndryi
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец показал суть СССР в яркой карикатуре. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку.
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