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28 сентября • обновлено в 17:03
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"Россия – ГУЛАГ": суть режима Путина раскрыли в яркой карикатуре

3.1т Читать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал новую карикатуру, в которой раскрыл суть режима президента России Владимира Путина.

Петренко опубликовал ее на своей странице в Twitter. На рисунке можно увидеть ноги человека в форме с оружием, залитые кровью.

Мужчина стоит на возвышении с кровавой надписью: "Можем повторить".

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"Россию также невозможно представить без ГУЛАГа, как США без Macdonald's", – подписал карикатуру Петренко.

Напомним, что орган ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) являлся подразделением НКВД СССР, которое руководило системой исправительно-трудовых лагерей в 1934—1960 годах.

ГУЛАГ был одним из главных органов системы политических репрессий СССР.

"Вся Россия – один сплошной ГУЛАГ", – прокомментировал карикатуру юзер с красноречивым ником "Дима Медведев".

Скриншот

Скриншот

twitter.com/PetrenkoAndryi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец показал суть СССР в яркой карикатуре. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку.

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Персоны
Владимир Путин Андрей Петренко
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Самое главное,"Про це говорять 57 осіб" Бгг
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70rus xxx
70rus xxx
Сразу вспомнил карикатуру американского художника,где он страны изобразил в виде животных.Там Франция лиса,Россия- медведь,и тд.Украину изобразил в виде кучки гомна.Вот то был юмор.Бгг
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Для paгyлячьей биомассы! Есть такое понятие как ИЧР - индекс человеческого развития. Так вот у России этот индекс "очень высокий", она в компании с самыми развитыми странами мира, а теперь посмотрите, с кем в компании Украина. И покройтесь позором.
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Тисячний Богдан
Тисячний Богдан
Кристина Стефанова, ахахахаха - защищать кровавое наследие таким образом это сильно
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