"Россия – ГУЛАГ": суть режима Путина раскрыли в яркой карикатуре

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал новую карикатуру, в которой раскрыл суть режима президента России Владимира Путина.

Петренко опубликовал ее на своей странице в Twitter. На рисунке можно увидеть ноги человека в форме с оружием, залитые кровью.

Мужчина стоит на возвышении с кровавой надписью: "Можем повторить".

"Россию также невозможно представить без ГУЛАГа, как США без Macdonald's", – подписал карикатуру Петренко.

Напомним, что орган ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) являлся подразделением НКВД СССР, которое руководило системой исправительно-трудовых лагерей в 1934—1960 годах.

ГУЛАГ был одним из главных органов системы политических репрессий СССР.

"Вся Россия – один сплошной ГУЛАГ", – прокомментировал карикатуру юзер с красноречивым ником "Дима Медведев".

Скриншот twitter.com/PetrenkoAndryi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец показал суть СССР в яркой карикатуре. На рисунке изображены две оторванные человеческие руки, насаженные на колючую проволоку.

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