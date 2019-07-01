"Россия готовится!" У Зеленского предупредили о новой угрозе на Донбассе

Динамика передвижений России на Донбассе показывает, что РФ готовится к наступательным действиям.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Сейчас видно, что Россия не в расслабленном состоянии, они постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине. По динамике видно, когда они теряют интерес. Пока этого не происходит. Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия", – рассказал он.

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Данилюк отметил, что у России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым.

Также глава СНБО отметил, что он знает какие российские силы, и какой численностью присутствуют на Донбассе, но не может раскрывать детали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия призвала Украину и "ЛНР" полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств на Донбассе.

Также в России обвинили власти Украины, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Война на Донбассе

30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил обеих сторон в Станице Луганской на Донбассе, а также демонтаж укрепленных позиций.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской может стать первым шагом к "достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе".

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