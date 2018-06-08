Россия готовится отказаться от Донбасса: названа причина

Для России оккупированные территории Донбасса превратились в дорогостоящий "чемодан без ручки".

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

По его словам, именно поэтому Кремль стремится ликвидировать по крайней мере наиболее затратные коррупционные схемы, связанные с руководителями так называемых "ДНР-ЛНР".

Нардеп считает, что Россия не намерена тратить на оккупированные районы Донбасса средства, которые уходили туда в 2015-2016 годах, и стремится сократить коррупционные издержки.

"Чем это вызвано, вспоминая, опять-таки, топливный кризис? Думаю, что для России Донбасс становится тем самым чемоданом без ручки, которым стал Крым. От него Россия, понятное дело, не может отказаться, поскольку уже официально заявила о том, что это ее территория. Мы также понимаем, что Путин не готов и не собирается уходить с Донбасса, но, с другой стороны, тратить те ресурсы, которые Россия тратила на содержание ОРДЛО в 2015-2016 годах, для Кремля представляется бесполезным. Они уже прекрасно понимают: основная часть этих средств, начиная с финансовых и заканчивая материально-техническим снабжением, просто разворовывается. Причем происходит это на всех уровнях, начиная с высшего, а наибольший вред наносят как раз те схемы, которые были выстроены "руководством" ЛНР, то есть Плотницким, и ДНР, то есть Захарченко", – подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее Тымчук рассказал, что задумал Путин в Азовском море.